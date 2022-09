Djokovic wurde der Umstand, dass er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, in der laufenden Saison mehrmals zum Verhängnis. Sowohl bei den Australian Open als auch bei den US Open durfte der Serbe nicht teilnehmen.

Dadurch verpasste der 35-Jährige die Chance, mit Rekord-Grand-Slam-Champion Rafael Nadal gleichzuziehen. Der Spanier stellte dank seines Triumphes bei den French Open auf insgesamt 22 Major-Titel. Djokovic ging Nadals Tempo mit und eroberte wenige Wochen später in Wimbledon seinen 21. Grand-Slam-Titel.

Ad

Geht es nach Nadal, sollte das Duell der ewigen Rivalen nicht aufgrund von Einflüssen außerhalb des Sports entschieden werden.

Davis Cup Training mit 98-Jährigem: Zverevs tolle Aktion vor Comeback VOR 2 STUNDEN

"Es ist immer schade, wenn die besten Spieler der Welt aufgrund von Verletzungen oder aus anderen Gründen nicht an einem Turnier teilnehmen können", erklärte der Mallorquiner vor den US Open. "In diesem Fall ist das Fehlen eines der besten Spieler der Geschichte immer ein großer Verlust, oder?"

Teilnahme an Australian Open: Djokovic hat es in der Hand

"Meiner Meinung nach ist es auch hart für die Spieler, denn wir wollen das bestmögliche Teilnehmerfeld", schilderte Nadal seine Eindrücke.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Australien dürften die Bedenken des Spaniers vorerst Geschichte sein.

Der Regierungswechsel im Mai dürfte laut des Berichts der Tageszeitung "Herald Sun" die Ausgangslage zu seinen Gunsten ändern: Lege Djokovic nämlich Einspruch gegen das dreijährige Einreiseverbot nach Australien ein, könnte der Serbe bereits im kommenden Februar wieder auf Rekordjagd gehen.

Das könnte Dich auch interessieren: Training mit 98-Jährigem: Zverevs tolle Aktion vor Comeback

Tiramisu im Pokal: Süße Überraschung begeistert Swiatek

US Open "Für mich gibts keine Grenzen": Swiatek dominiert Tenniswelt VOR 4 STUNDEN