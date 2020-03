Das Coronavirus hat auch den Tenniszirkus durcheinandergewirbelt - und tiefe Risse zwischen den einflussreichen Akteuren aufgezeigt. Die French Open in Paris kündigten im Alleingang eine Verlegung von Mai in den September an, sehr zum Missfallen der Mitbewerber. Bislang ist der Spielbetrieb auf der Profitour der Frauen (WTA) und Männer (ATP) bis zum 7. Juni eingestellt.

Für Rittner eine Chance, "den Turnierkalender zu überdenken. Wenn jetzt schon alles durcheinandergewürfelt wird, setzen sich die Verantwortlichen vielleicht zusammen an einen Tisch und schaffen etwas, was für die Spieler sinnvoller ist", sagte die frühere Nummer 24 der Weltrangliste. Bei der Neuaufstellung müsse jeder zurückstecken. "Man kann nicht immer alles haben", so Rittner.

BVB-Boss Watzke hatte sich zuletzt gegen Solidarfonds für jene von der Existenz bedrohte Klubs ausgesprochen, "die in den vergangenen Jahren sportlich und ökonomisch viele Fehler gemacht haben." Watzke kündigte aber persönlich an, auf sein Gehalt zu verzichten.

Ein Schritt, den auch Rittner gehen würde. "Ich kann es verkraften, zwei, drei Monate nichts zu verdienen, was jetzt der Fall sein kann, da ich auf Honorarbasis tätig bin. Bei anderen geht das weniger - und davor kann man nicht die Augen verschließen", sagte sie.

(SID)

