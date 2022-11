Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) hatte in diesem Jahr das Turnier der Top-Nationen durch ein 1:3 in Kasachstan verpasst, sich in der Relegation am Freitag und Samstag in Kroatien aber in der Weltgruppe gehalten . Jule Niemeier (Dortmund), Eva Lys (Hamburg) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) sicherten den 3:1-Sieg in Rijeka.