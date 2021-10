Tennis

Daniil Medvedev siegt gegen Lokalmatador Mackenzie McDonald in Indian Wells - Die Highlights

Eine weitere Machtdemonstration von Daniil Medvedev. Russlands Tennisstar zieht souverän und mit einer bewundernswerten Leichtigkeit in die nächste Runde in Indian Wells ein. Der 25-Jährige schlug den Amerikaner Mackenzie McDonald in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2. Morgen wartet Filip Krajinović auf den frischgebackenen US-Open-Sieger.

00:01:21, vor einer Stunde