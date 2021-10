Tennis

Das Gelbe vom Ball: Boris Becker erklärt, warum nach Alexander Zverev wenig nachkommt

Eurosport-Experte Boris Becker verrät, warum er sich Sorgen um die Zukunft des deutschen Tennis' macht. "Meine Rolle als Head of Men's Tennis habe ich ja aus zeitlichen Gründen abgebeben, aber schon da hatte ich Frust. In diesen vier Jahren habe ich gemerkt, dass die Verbandsstrukturen im DTB sehr fest eingefahren sind", so der dreimalige Wimbledon-Champion im Podcast Das Gelbe vom Ball.

00:04:26, vor 21 Stunden