Tennis

Das Gelbe vom Ball - Boris Becker exklusiv: "Alexander Zverev wird 2022 die Nummer eins"

Boris Becker traut Alexander Zverev im kommenden Jahr den Sprung auf Platz eins im Ranking zu. "Mein Tipp ist, er wird nächstes Jahr sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen und die Nummer eins werden. Wird er die Nummer eins am Ende des Jahres? Da werden Daniil und Novak mitreden. Aber er wird in irgendeinem Moment des nächsten Jahres die Nummer eins sein", so der dreimalige Wimbledon-Champion.

00:02:56, vor einer Stunde