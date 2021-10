Tennis

Das Gelbe vom Ball - Boris Becker rät Emma Raducanu: " Braucht jetzt erfahrenen Trainer"

Eurosport-Experte Boris Becker rät Emma Raducanu, die im September sensationell mit 18 Jahren die US Open gewann, sich einen erfahrenen Coach zu suchen. "Das ist für mich der nächste Schritt, den sie braucht, um eine Konstanz in ihren Leistungen zu erreichen. Im Mai hat sie Abi gemacht, die US Open waren ihr zweites Grand-Slam-Turnier, dann wurde sie zur Siegerin - unglaubliche Leistungen."

