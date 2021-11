Tennis

Das Gelbe vom Ball - Läuft Alexander Zverev sogar Boris Becker den Rang ab? So reagiert die Tennis-Legende

Der sechsfache Grand-Slam-Turniersieger Boris Becker verrät, wie er damit zurechtkäme, wenn ihn Alexander Zverev irgendwann in Sachen Erfolge überflügeln würde. "Ich würde mir wünschen, dass er der erfolgreichste deutsche Tennisspieler aller Zeiten wird. Dann hätten wir alle viel zu feiern und wir hätten wieder einen Tennis-Boom in Deutschland", so Becker im Gespräch mit Matthias Stach.

