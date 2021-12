Der Serbe fügte hinzu, dass die Gesundheit von Peng Shuai für die Tenniswelt von "größter Bedeutung" sei.

Djokovic hatte sich bereits im vergangenen Monat hinter die Drohung der WTA gestellt, die lukrativen Geschäftsbeziehungen mit China wegen des Falles zu kappen. "Ich denke, die Position der WTA ist sehr mutig", sagte der Serbe.

Ad

Die WTA hatte in diesem Jahr elf Veranstaltungen in China geplant, bevor sie wegen der Coronavirus-Pandemie verlegt oder abgesagt wurden. Die Wiederaufnahme der Turniere ist nun auf Eis gelegt, wie Steve Simon, Vorsitzender der Spielerinnen-Organisation, am Mittwochabend bekannt gab.

Davis Cup Djokovic behält die Nerven und führt Serbien ins Halbfinale VOR 10 STUNDEN

Peng Shuai (35) hatte Anfang November in dem Twitter-ähnlichen Medium Weibo berichtet, vom ehemaligen chinesischen Vizepremier Zhang Gaoli sexuell missbraucht worden zu sein. Der Eintrag wurde ebenso gelöscht wie zahlreiche Internet-Einträge über Peng, von der danach mehr als zwei Wochen jede Spur fehlte.

Spätere Äußerungen wertete die WTA als unter Zwang getätigt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: WTA setzt Turniere in China aus

(SID)

Becker geht in die Offensive: "Zverev wird 2022 die Nummer eins"

Tennis Emotionale Nachricht: Britischer Tennisstar beendet Karriere VOR EINEM TAG