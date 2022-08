So vermeldete sein Team, dass der 21-fache Grand-Slam-Sieger ab 26. September bei den wieder aufgelegten Tel Aviv Watergen Open in Israel aufschlagen wird. Die Turnierdirektion bestätigte das bereits.

Beim 250er-Turnier in Tel Aviv werden u.a. auch Dominic Thiem (Österreich), Diego Schwartzman (Argentinien) und Marin Čilić (Kroatien) am Start sein. Das Turnier in Israel findet erstmals seit 1996 wieder auf der ATP-Tour statt.

Ad

Sein Comeback im Tennis-Zirkus nach dann über zwei Monaten Pause seit seinem Wimbledon-Triumpf wird Novak Djokovic allerdings schon zwei Wochen früher im Davis Cup (13. - 18. September) geben.

US Open Wimbledon-Siegerin blamiert sich und zählt die WTA an VOR 2 STUNDEN

Dort ist der 35-Jährige in Gruppe B in Valencia mit Serbien am Start. Spanien (mit Carlos Alcaraz, aber ohne Rafael Nadal), Kanada (ohne Top-Stars) und Südkorea lauten die Gegner.

Nach Valencia geht die Reise für Djokovic dann weiter nach London, wo vom 23. September an der Laver Cup (live bei Eurosport) ausgetragen wird. Dort könnte es in Team Europe zum Wiedersehen der "Big Four" - Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray und eben Djokovic - kommen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Sonderrechte für Nadal? Eurosport-Experten verteidigen Rafa

Wunderbare Rally - Cornet spielt Raducanu aus

US Open Titelverteidigerin raus in Runde eins - Raducanu reagiert bemerkenswert VOR 3 STUNDEN