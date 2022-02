Tennis

Elina Svitolina im Interview mit Barbara Schett: "Wir können mehr tun"

Elina Svitolina kündigt in einem emotionalen Interview mit Eurosport-Expertin Barbara Schett an, ihr Preisgeld bei den kommenden Turnieren an die ukrainische Armee und humanitären Hilfsorganisationen zu spenden. Die Tennis-Community und den Rest der Welt ermutigt sie, mehr zu tun und ihrem Heimatland Ukraine zu helfen.

00:05:43, vor einer Stunde