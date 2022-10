Das hänge damit zusammen, "wie viel er spielen wird und wie lange es dauern wird", meinte Ivanisevic: "Er war körperlich immer fit, das war nie ein Problem und wenn es so bleibt, bin ich überzeugt, dass er noch drei Jahre an der Spitze bleiben und um alle Titel kämpfen könnte."

"Alles, was mit Rekorden zu tun hat", sei für Djokovic interessant, betonte der kroatische Coach

Ad

In diesem Jahr verpasste der 35-Jährige einige Turniere in Nordamerika und Australien aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung.

Tennis Reizvoller Gedanke: Wimbledon-Gerücht um Federer VOR 11 STUNDEN

Somit konnte Djokovic auch bei den Grand-Slam-Turnieren US Open und Australian Open nur zuschauen. In den kommenden Jahren wird es bei der Jagd nach dem Titelrekord also auch darauf ankommen, ob der 21-malige Grand-Slam-Sieger in einige Länder als Ungeimpfter wieder einreisen darf.

Das Ende der aktuellen Saison steht hingegen schon fast komplett fest. "Es ist klar, dass er in Turin (ATP-Finals, Anm. d. Red.) spielen wird, aber die Frage bleibt, ob er vorher nach Paris geht." Ab dem 31. Oktober steht in der französischen Hauptstadt das letzte Masters des Jahres an, ehe zwei Wochen später das Saisonfinale in Turin stattfindet.

Das könnte Dich auch interessieren: Kyrgios stichelt nach Kritik von Tsitsipas-Mutter: "Dreckiges Tennis"

Macht-Demonstration: Djokovic fliegt zum nächsten Turniersieg

Tennis Thiem gelingt blitzsauberer Start, Otte scheitert in Stockholm VOR 13 STUNDEN