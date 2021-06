Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale von Roland-Garros. Zuvor hatte der Hamburger bereits das Finale der US Open in New York und das Semifinale in Melbourne bei den Australian Open erreicht.

Tsitsipas zog bereits 2020 in die Vorschlussrunde in Paris ein. Gleiches gelang dem Griechen auch zweimal in Melbourne. Eine Finalteilnahme bei einem Major blieb ihm bisher allerdings noch verwehrt.

Die direkte Bilanz spricht für Tsitsipas, der fünf der sieben Duelle gewonnen hat. Das letzte Aufeinandertreffen in Acapulco Anfang des Jahres ging allerdings an Zverev. Auf Sand trafen sich die beiden erst einmal. In Madrid 2019 gewann Tsitsipas in drei Sätzen.

Wer immer das Match gewinnt, wird sich nach den French Open unter den Top vier der Weltrangliste befinden. Tsitsipas würde bei einem Turniersieg sogar an Rafael Nadal vorbei auf Platz drei des Rankings ziehen. Zverev wäre bei einem Turniersieg genau punktgleich mit Nadal.

