Djokovics Jagd nach dem zweiten Titel in Roland Garros setzt Wilander in ein größeres Verhältnis. Es geht um den Grand-Slam-Rekord, den aktuell noch Roger Federer mit 20 Erfolgen hält.

Der Serbe habe zwar die US Open vermasselt, sei aber nun angestachelt. "Novak wird sich sagen: 'Jetzt gewinne ich die French Open, dann stehe ich bei 18 Titeln. Die Australian Open gewinne ich ohnehin jedes Jahr, macht 19. Dann vielleicht noch ein Erfolg bei den French Open oder in Wimbledon, plus die US Open.' Ich gehe davon aus, dass er Ende kommenden Jahres an Roger und Rafa vorbeigezogen ist."