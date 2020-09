Corretja, einst die Nummer zwei der Welt und heute als Experte für Eurosport im Einsatz, sieht vor allem die besonders nasskalten Bedingungen bei diesen French Open als Problem für Serena Williams an.

"Wenn der Sand nasser und damit schwerer ist, dann muss dein Körper mehr Widerstand leisten als bei trockenem Belag", so der Spanier, der einen bildhaften Vergleich fand. "Stellen sie sich vor, sie versuchen am Strand auf Sand zu laufen - das ist sehr schwer. Es wirkt sich stark auf deine Kraft aus."

"Meiner Meinung nach war es einfach eine große Herausforderung für Serena, in Paris anzutreten", so Corretja, der aber noch einen weiteren Grund ausgemacht hat, weshalb die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin abbrechen musste.

"Sie war wie die anderen Spielerinnen lange weg von der Tour. Das bedeutet, dass man sehr viel mehr trainieren muss, wenn es dann wieder losgeht. Es kann schon sein, dass Serena sich nicht mehr ganz so gut erholt, weil sie so viele Kilometer und Jahre in den Beinen hat."