"Ich fühle mich sehr wohl auf diesem Platz", sagte Tsitsipas in seinem Siegerinterview auf dem Court Philippe-Chatrier, dem Hauptplatz der Anlage: "Nach dem schlechten Start habe ich mich dran erinnert, was für ein großer Kämpfer ich bin. Ich habe mein Gehirn in Gang gebracht und ein paar bessere Lösungen gefunden."

"Das hätte ich vor dem Match nicht erwartet. Die haben sich ja vor zwei Wochen schon getroffen, da hat Rublev gewonnen (Finale beim ATP-Turnier in Hamburg, Anm. d. Red.) . Aber Tsitsipas war, nachdem er den ersten Satz drehen konnte, klar der bessere Spieler. Rublev hat im Viertelfinale von so Majors eine Blockade und schafft es nicht sich freizuspielen."

Der 22 Jahre alte Rublev scheiterte nach den US Open 2017 und den US Open 2020 zum dritten Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale. In einem Major-Halbfinale stand er noch nie. Rublev hatte Tsitsipas Ende September am Hamburger Rothenbaum im Finale knapp geschlagen (6:4, 3:6, 7:5) und damit seinen fünften Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert.