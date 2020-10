"Jannik Sinner war heute der bessere Spieler, das muss man so klar sagen", analysierte Eurosport-Experte Boris Becker die Begegnung.

Damit spielte der sechsfache Grand-Slam-Turniersieger auf die unvorteilhafte Positionierung des Hamburgers auf dem Feld an, die es Sinner ermöglicht habe, "Zverev von links nach rechts" zu schicken.

Der Südtiroler erwischte auf Court Suzanne Lenglen in der Tat den besseren Start und holte sich im vierten Spiel das erste Break der Partie zum 3:1.

Alexander Zverev fühlte sich nicht wirklich wohl auf dem Platz und forderte beim Stand von 1:4 ein Spray an, um seine leichte Erkältung und die damit offenbar verbundenen Atemprobleme in den Griff zu bekommen.

Der Weltranglistensiebte versuchte alles, um dem Satz noch eine Wendung zugeben, ließ dabei aber eine ganze Reihe an Chancen liegen. Die Folge: Satz eins ging an Sinner.

Ein ähnliches Bild bot sich im zweiten Durchgang. Sinner hielt die Fehlerquote niedrig, hatte eine gute Länge in den Bällen. Im neunten Spiel durchbrach der 19-Jährige dann das Aufschlagspiel des Deutschen zum 6:3.

Zverev ließ sich nicht entmutigen und knöpfte Sinner zu Beginn des dritten Satzes das erste Aufschlagspiel ab. Der 23-Jährige war nun etwas besser drin in der Partie, führte mit 2:0.

Ein Erfolgserlebnis, das nicht dazu führte, dass Zverev die Partie besser in den Griff bekäme. Der US-Open-Finalist kassierte im vierten Satz das Break zum 0:2 und geriet in der Folge vorentscheidend mit 1:4 in Rückstand.