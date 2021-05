Tennis

French Open - Mischas Mission: Eurosport-Experte Zverev trifft Konditoren-Weltmeisterin

Mischa Zverev unterwegs in Paris: In der ersten Folge Mischas Mission trifft der Eurosport-Experte am Rande der French Open die Konditoren-Weltmeisterin Johanna Le Pape und schwingt gemeinsam mit ihr den Kochtopf statt dem Schläger. Das Ergebnis? Schaut's Euch selbst an!

00:02:58, vor einer Stunde