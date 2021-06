Publiziert 13/06/2021 Am 17:58 GMT | Update 13/06/2021 Am 18:04 GMT

"Das ist nicht von dieser Welt", urteilte Eurosport-Experte Boris Becker, der den Serben von 2013 bis 2016 coachte.

Insgesamt war es der 19. Grand-Slam-Erfolg für den Superstar.

Nur Roger Federer (20) und Rafael Nadal (20) liegen in dieser Hinsicht noch vor Djokovic.

Die Pressestimmen zum French-Open-Finale:

DEUTSCHLAND

kicker: "Nach 0:2-Satzrückstand: Djokovic gewinnt die French Open. Novak Djokovic hat zum zweiten Mal die French Open gewonnen. Dabei lag der Serbe gegen Stefanos Tsitsipas bereits mit 0:2 nach Sätzen zurück, startete dann jedoch ein tolles Comeback."

spox.com: "Comeback-König! 19. Grand Slam! Djokovic gewinnt episches Finale in Paris."

sport1.de: "Mega-Comeback! Djokovic triumphiert bei French Open. Novak Djokovic hat Grand-Slam-Titel Nummer 19 eingeheimst! Der Weltranglistenerste setzte sich im Finale der French Open 2021 gegen Stefanos Tsitsipas in einem packenden Match in fünf Sätzen (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4) durch und triumphierte damit zum zweiten Mal nach 2016 in Paris."

Süddeutsche Zeitung: "Zwei Sätze verliert Novak Djokovic im Finale der French Open in Paris. Doch dann meldet sich der Serbe fulminant zurück - und rückt mit seinen Erfolgen nun Federer und Nadal nahe."

Spiegel: "Djokovic dreht 0:2-Satzrückstand und holt 19. Grand-Slam-Titel. Stefanos Tsitsipas spielte in seinem ersten Grand-Slam-Finale groß auf – doch Novak Djokovic hielt dem Druck stand und kam spektakulär zurück. Nun trennt den Serben nur noch ein Titel von den Rivalen Federer und Nadal."

Bild: "Djokovic dreht Tennis-Schlacht gegen Tsitsipas. Novak Djokovic (34) gewinnt das French-Open-Finale gegen Stefanos Tsitsipas (22/Griechenland) mit 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2 und 6:4. Der Serbe triumphiert damit zum zweiten Mal nach 2016 beim wichtigsten Sandplatz-Turnier der Welt."

