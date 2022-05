Tennis

French Open 2022: Angelique Kerber und Magdalena Frech geben es sich richtig und bieten Tennis vom Feinsten

Tennis vom Feinsten im dritten Satz! Angelique Kerber und Magdalena Frech liefern sich in ihrer Erstrunden-Partie bei den French Open einen wahren Krimi. Am Ende setzt sich Kerber nach Satzrückstand 2:6, 6:3, 7:5 durch und zieht in die zweite Rune in Paris ein.

00:04:55, vor 9 Stunden