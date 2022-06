Tennis

French Open: Viertelfinal-Duell in Paris - Casper Ruud und Holger Rune brennen auf Showdown ums Halbfinale bei Roland-Garros. Die beiden stehen am Mittwoch in der Nightsession ab 20:45 Uhr auf dem Platz und ermitteln den Gegner für den Gewinner des matches zwischen Andrey Rublev und Marin Cilic.

00:01:05, vor einer Stunde