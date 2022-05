Damals hatte sie wegen mentaler und körperlicher Erschöpfung eine Pause vom Tennis angekündigt. Diese dauert nun mindestens bis nach dem Ende des Grand-Slam-Turniers in Roland Garros (ab 22. Mai). In Indian Wells und Miami hatte sie jeweils ihr Auftaktmatch verloren.

"Im Moment konzentriere ich mich auf meine Familie und meine Stiftung (für Kinder und Tennis, d.Red.)", sagte Svitolina, deren Heimatstadt Odessa in dieser Woche von russischen Raketen getroffen wurde.

Ihre Eltern und Brüder haben die Ukraine verlassen, aber andere Familienmitglieder sind weiter in Odessa und "verstecken sich im Keller", so Svitolina.

"Mental ist es jedesmal auslaugend, in Kontakt zu bleiben, und zu sehen, wie unseren Leuten und Familien all diese schrecklichen Dinge widerfahren", sagte Svitolina: "Nicht zu wissen, was morgen oder in einer Stunde kommt, ist wirklich beängstigend für alle Ukrainer - eine ständige Sorge."

