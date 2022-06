Tennis

French Open 2022 - Mischa Zverev gibt Update: So geht es mit Alexander Zverev weiter

Mischa Zverev berichtet am Rande des Endspiels der French Open 2022 zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud über den Gesundheitszustand von Alexander Zverev. Mischa erzählt, dass sein Bruder nun zuhause sei und am Montag dann weitere Untersuchungen in Deutschland anstehen. Außerdem erzählt Mischa, dass sein Bruder eine Nachricht von Boris Becker erhalten habe.

00:01:45, vor 5 Stunden