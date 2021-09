Der 1. FC Köln veröffentlichte anschließend ein Foto von Otte, wie er stolz das Trikot präsentiert, auf Instagram. Der Klub schrieb dazu: "US-Open-Achtelfinalist und #effzeh-Fan feuerte am Samstag beim Heimspiel gegen RB Leipzig unsere Mannschaft an. Das passende Outfit durfte dabei natürlich nicht fehlen."

Dass Otte FC-Fan ist, sollte für die Tenniswelt jedoch keine Überraschung sein. Bei den US Open feierte der Kölner seinen Einzug in die dritte Runde mit einer Hommage an Effzeh-Stürmer Anthony Modeste und zeigte seinen Brillen-Jubel.

Gegenüber Eurosport erklärte er im Anschluss: "Das war keine Brille. Das sollte ein Gruß an Anthony Modeste sein, dem Topspieler vom FC." Der 28-Jährige fügte hinzu: "Ich denke, das passt ganz gut zu mir mit dem Doppel-O, Oscar Otte."

Modeste gratulierte wenig später mit einem Foto des Jubels von Otte zum Einzug in die dritte Runde via Instagram: "Glückwunsch. Ich freue mich für dich."

