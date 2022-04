"Mit großen Emotionen verkünde ich heute meine Entscheidung, meine Karriere nach den anstehenden French Open zu beenden", schrieb Tsonga auf Twitter.

Sein Kopf wolle weiterspielen, doch der Körper "erinnert dich, dass deine Fähigkeiten, dich selbst zu übertreffen, nicht mehr da sind", erklärte der zweimalige French-Open-Halbfinalist.

Doch der 36-Jährige hat noch ein letztes Ziel. "Das werden meine 15. French Open. Roland Garros ist das Turnier, das am besten repräsentiert, was ich in meiner Karriere getan habe", sagte Tsonga.

"Ich hoffe, dass ich in Form bleibe und sein kann, wer ich in diesem Turnier immer war", so Australian-Open-Finalist von 2008, der seine Karriere nach 18 Jahren auf der Tour beenden wird.

