Joshua Kimmich hat mit dem FC Bayern München und mit der deutschen Nationalmannschaft schon einige Erfolge feiern können. In seiner Freizeit spielt der Bayern-Star zur Ablenkung gerne mal Tennis. Der 25-Jährige outete sich als großer Fan von Roger Federer und schwärmte vom Grand-Slam-Rekordsieger: "Er steht für Eleganz und Klasse, ist ein Vorbild, Gentleman und ein sauberer Sportler."

In einem Youtube-Porträt des FC Bayern München erklärte Kimmich, was ihm an Federer so gut gefällt: "Er steht für Eleganz und Klasse, ist ein Vorbild, Gentleman und ein sauberer Sportler. Das sind Dinge, die mir einfach gefallen - dass es da jemanden gibt, der sehr erfolgreich ist und trotzdem wenige Neider hat. Fast so, als würde er von jedem gemocht werden."

