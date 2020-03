Dennoch sieht Ferrero den Österreicher neben Stefanos Tsitsipas als größten Konkurrenten der "Big Three". "Nur Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas waren im Vorjahr in der Lage, einen Spieler der großen Drei bei einem Grand Slam zu besiegen", deshalb sehe er die beiden vorn, so der ehemalige Weltranglistenerste.

Generell komme "das Level der jungen Spieler immer näher an die 'Big Three' heran". Federer, Nadal und Djokovic werden laut Ferrero für die kommenden Jahre aber weiterhin ein ernsthaftes Wörtchen um die großen Titel mitreden.

Grand-Slam-Rekord: Ferrero glaubt an Nadal und Djokovic

Im Hinblick auf das Rennen um den Grand-Slam-Rekord, in welchem Federer aktuell noch mit 20 Titeln führt, traut der Spanier seinem Landsmann Nadal (19) und Djokovic (17) zu den Schweizer zu überholen. Ferrero meinte:

" Ich glaube wirklich, dass sie es beide schaffen können. Aber wegen seinem Alter und den Untergründen, auf denen die Grand Slams gespielt werden, denke ich, dass Novak die meisten gewinnen wird. "

Für das nächste Grand Slam, die French Open in Paris (24. Mai bis 7. Juni), sieht der 40-Jährige zwei Herausforderer für Top-Favorit Nadal: Thiem und Djokovic. "Im Moment ist Dominic, zusammen mit Novak, der einzige, der Nadal in Roland Garros besiegen kann", erklärte Ferrero.

