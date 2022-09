"Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt habe ich sie, also war es schön, eine Nachricht zu bekommen. Er hat uns allen eine Nachricht geschrieben, in der er uns willkommen hieß", gab Ruud exklusiv gegenüber Eurosport einen Einblick in den Gruppenchat der Stars.

Die Nominierung des Norwegers für das "Team Europe" beim Laver Cup ist die Folge einer erfolgreichen Saison, in der er sowohl das Endspiel der French Open als auch das Finale der US Open erreichte. In Paris musste er sich Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal, der am Freitagabend im Doppel an der Seite des zurücktretenden Federers agieren wird, geschlagen geben.

In New York verlor er gegen Carlos Alcaraz, den jüngsten Weltranglistenersten der Geschichte.

"Ich habe ihn heute draußen gesehen und er kam und hat mir zu dem Ergebnis gratuliert. Wir haben ein bisschen geredet", sagte der 23-Jährige, der sich auf die gemeinsame Zeit an der Seite von Federer, Nadal, Novak Djokovic und Co. freut: "Es wird Spaß machen, mit ihm und den anderen Jungs zusammen zu sein."

Für ein Gespräch mit Eurosport-Expertin Schett lehnte Ruud sogar kurioserweise eine Einladung zum Abendessen mit Federer ab. "[Federer] hat uns, die Teamkollegen, heute um neun Uhr zum Abendessen eingeladen, und ich sagte: 'Das würde ich gerne, aber ich habe einen Podcast mit Barbara'", sagte Ruud.

