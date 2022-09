Tennis

Laver Cup: Roger Federer und Rafael Nadal im Doppel-Interview - Superstars geben tiefe Einblicke

Roger Federer und Rafael Nadal geben am Rande des Laver Cups in London ein Doppel-Interview und bieten tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt.

00:03:39, vor 16 Minuten