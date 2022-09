Rafael Nadal konnte seine Gefühle nicht zurückhalten.

Nachdem er Roger Federer im Doppel bei dessen letztem Match der Karriere im Rahmen des Laver Cups zur Seite gestanden hatte, saß er neben dem Maestro auf der Bank, weinte gemeinsam mit seinem langjährigen Wegbegleiter und hielt für einen Moment lang seine Hand.

Ad

Bilder, die um die Welt gingen Tennis-Fans auf dem gesamten Kontinent zu Tränen rührten.

Tennis Emotionaler Federer über Nadal: "Werde ihm das nie vergessen" VOR 14 STUNDEN

Auf jenen besonderen Moment in einer Radio-Sendung des Kanals "COPE" angesprochen, antwortete Nadal: "Ich habe das Foto nicht gesehen. Ich bin kein großer Fan von sozialen Netzwerken, tut mir leid."

"Würde mich sehr leer fühlen": Nadal und Federer im Doppel-Interview

Nadal wusste vorab über Federer-Rücktritt Bescheid

Eine Erklärung für seinen emotionalen Ausbruch hatte der Grand-Slam-Rekordchampion dennoch parat. "Ich bin ein sensibler Mensch, und wenn man jemanden, den man schätzt, so sieht, ist es schwer, nicht emotional zu werden, auch wenn es ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist", sagte der Spanier mit einem Augenzwinkern.

Die Gerüchte, Nadal sei Federers Abschied so nahe gegangen, weil er selbst in naher Zukunft ein Karriereende in Betracht ziehen würde, verwies der 35-Jährige dagegen ins Reich der Fabeln. "Jetzt denke ich weder daran, noch will ich daran denken. Meine Emotionen waren nicht deswegen, sondern wegen der Wertschätzung, die ich für Federer empfinde", betonte Nadal, der weiter verriet, dass er über Federers Rücktrittsentscheidung bereits vorab informiert war.

"Er sagte es mir zehn Tage vor der Bekanntgabe (am 15. September 2022; Anm. d. Red.), aber ich wusste nicht einmal, ob er wegen seines Knies das Doppel spielen konnte", so der 22-malige Grand-Slam-Champion.

Das könnte Dich auch interessieren: Djokovic: "Habe immer noch Hunger und Leidenschaft"

Als er sich an seine Frau wendet, brechen bei Federer alle Dämme

Tennis Nadal verrät: Dieser Federer-Moment brachte mich einst zum Weinen UPDATE 26/09/2022 UM 13:17 UHR