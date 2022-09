"Für mich war das US-Open-Finale 2004 gegen Lleyton Hewitt etwas Besonderes, das ich 6:0, 7:6, 6:0 gewonnen habe", erinnert sich Federer.

"So etwas passiert normalerweise nicht in Grand-Slam-Finals, dass man im ersten Satz so abhebt, im zweiten Satz etwas wackelt, aber im dritten Satz wieder dominiert", so der Schweizer weiter.

Ad

"Für mich war das Match perfekt. Ich war ganz oben angekommen. Ich glaube, es war mein dritter Slam. Ich war die Nummer eins und habe der Welt gezeigt, dass ich es verdient habe, die Nummer eins zu sein - und das gegen einen Mann, den ich sehr respektiere und hoffe, dass ich ihn bald wiedersehen werde", blickt der 41-Jährige auf die dominante Leistung gegen den Australier in New York zurück.

Laver Cup Federer: Das bereue ich in meiner Karriere am meisten VOR 7 STUNDEN

Für Federer war es - nach einigen Hürden am Anfang seiner glorreichen Karriere - die Belohnung für seine harte Arbeit. "Ich hatte zu Beginn meiner Karriere wirklich zu kämpfen und dann dort zu landen, fühlte sich für mich wie ein perfekter Sturm an. Ich denke, wenn ich zurückblicke, würde ich dieses Match gerne wieder spielen."

Federer: Wimbledon-Finale 2008 "war herzzerreißend"

Neben den vielen Siegen und Erfolgen in der Karriere des Tennis-Stars gab es aber auch Niederlagen, die er verkraften musste. Eine Niederlage hat ihm besonders das Herz gebrochen.

"Wimbledon 2008. Einfach wegen der Art und Weise, wie es mit Rafa in der Dunkelheit endete. Es stand so viel auf dem Spiel. Es brauchte einen Sieger. Und es lief so, wie er es wollte. Und es war herzzerreißend." Nadal triumphierte damals im Finale an der Church Road nach 4:48 Stunden in fünf Sätzen 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Federer: "Bin sehr stolz auf meine Rekorde"

Federer gesteht vor Laver Cup: "Ich bin nervös"

Laver Cup Federer äußert sich zu Rücktritt: "Werde es nicht wie Borg machen" VOR 6 STUNDEN