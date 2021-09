Tennis

Laver Cup 2021: Matteo Berrettini verwandelt seinen ersten Matchball gegen Félix Auger-Aliassime

Was für ein Match haben sich Matteo Berrettini und Félix Auger-Aliassime beim Laver Cup 2021 geboten. Nach 2:52 Stunden setzte sich der Römer mit 10:8 im Champions Tiebreak durch und brachte Team Europa in Boston mit 2:0 in Führung. Der Matchball im Video.

00:00:51, vor 11 Stunden