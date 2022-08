Der US-Open-Sieger von 2021 erklärte: "Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich sie für eine ziemlich lange Zeit halten kann, wenn ich hier (auf den nordamerikanischen Hartplatzturnieren, Anm. d. Red.) gut spiele."

Aktuell führt Medvedev das ATP-Ranking die siebte Woche in Folge an der Spitze an (7625 Punkte). Dahinter reihen sich Alexander Zverev (6850) und Nadal (6165) ein. Für den Russen könnten besonders die US Open (ab 29. August live bei Eurosport) punktetechnisch kostspielig werden. Als amtierender Titelträger muss Medvedev 2000 Weltranglistenpunkte verteidigen.

Nadal, der vom Russen auserkorene Hauptkonkurrent um die Nummer eins, verpasste die letztjährigen US Open hingegen wegen anhaltender Fußschmerzen.

Medvedev meinte zudem: "Ich weiß, dass es das Wichtigste ist, Turniere zu gewinnen und zu versuchen, diese Punkte zu holen. Dann kann man die Nummer 1 behalten."

Djokovic rutscht nach Wimbledon im Ranking ab

Novak Djokovic wiederum wird beim Rennen um die Spitzenposition mit keinem Wort vom 26-Jährigen erwähnt. Der Serbe gewann zwar Wimbledon, wegen des Ausschlusses russischer und belarussischer Sportler*innen wurden allerdings keine Weltranglistenpunkte vergeben. Zudem verlor Djokovic die Zähler aus dem Vorjahr, als er ebenfalls den Rasenklassiker gewonnen hatte. Nach Wimbledon rutschte der 35-Jährige zwischenzeitlich von Position drei auf sieben ab.

Im ATP-Ranking muss sich der langjährige Weltranglistenerste aktuell hinter Stefanos Tsitsipas (5000) mit Position sechs (4770) zufriedengeben. Youngster Carlos Alcaraz rückt zudem auf den vierten Rang vor (5035) - besser platziert war der junge Spanier noch nie.

Medvedev greift in dieser Woche beim Hartplatzturnier in Los Cabos (Mexiko) erstmals seit Juni wieder ins Tour-Geschehen ein.

