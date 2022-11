In den vergangenen 18 Monaten erreichte Osaka lediglich ein Finale auf der WTA-Tour. Im Endspiel der Miami Open unterlag die ehemalige Nummer eins der Welt jedoch Iga Swiatek deutlich (4:6, 0:6). Mittlerweile steht Osaka auf Rang 42 der WTA-Rangliste - von ihrem einstigen Selbstverständnis auf dem Platz ist nichts mehr übrig.

"Das ist der Moment, in dem man sich fragt, ob man den Sport wirklich liebt", erklärte Navratilova im Gespräch mit "Essentially Sports" angesichts des Tiefs der viermaligen Grand-Slam-Siegerin. "Vielleicht kam alles etwas zu früh", vermutete sie einen zu steilen und rasanten Aufstieg der Japanerin.

Ursache für den Osaka-Absturz könnten auch die veränderten Umstände auf der großen Bühne sein. "Heutzutage wird so viel für die Spieler getan", führte Navratilova aus. "Es gibt viel mehr Aufmerksamkeit, alles ist größer."

Trotz des Rampenlichts, seien die Athleten und Athletinnen nicht vor den Nebenwirkungen des Ruhms geschützt - im Gegenteil. "Gleichzeitig vergessen die Leute. Man ist also ein Strohfeuer."

Navratilova: Osaka muss sich entscheiden

"Ich denke, die Spieler müssen einfach den Moment leben. Wenn sie den Sport lieben, großartig", so Navratilova weiter.

"Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Aber man muss sich darüber klar werden und sich entscheiden - denn die Zeit läuft ab", mahnte die 18-malige Grand-Slam-Siegerin.

Nach den Miami Open zog sich Osaka eine Verletzung an der Achillessehne zu und verpasste dadurch Wimbledon. Bei den US Open schied sie in der ersten Runde aus.

Im Juni 2021 offenbarte die Japanerin, dass sie unter Depressionen litt und mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen hat.

