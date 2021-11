Tennis

Next Gen ATP Finals: Carlos Alcaraz bezwingt Sebastián Báez und stürmt ins Finale - Highlights

Was für ein Auftritt von Tennis-Shootingstar Carlos Alcaraz. Der Spanier steht im Finale der Next Gen ATP Finals. Im Halbfinale der U21-Weltmeisterschaft in Mailand setzte er sich souverän mit 4:2, 4:1 und 4:2 gegen Sebastián Báez durch. Im Finale am Samstag trifft der 18-Jährige nun auf den US-Amerikaner Sebastian Korda. Dieser bezwang zuvor seinen Landsmann Brandon Nakashima in fünf Sätzen.

00:01:19, vor 2 Stunden