Kyrgios, der nicht zu der weitgehend administrativen Anhörung erscheinen musste, befindet sich in Tokio, um an den Japan Open teilzunehmen.

Kyrgios hatte am Montag beteuert, er befasse sich "seit Monaten" mit dem Fall befasst, er beschäftige ihn "Tag für Tag". "Es gibt nur so viel, was ich kontrollieren kann, und ich unternehme alle Schritte und kümmere mich darum außerhalb des Platzes", sagte Kyrgios gegenüber Reportern in Tokio.

In Wimbledon hatte sich Kyrgios auf Anraten seiner Anwälte nicht zu den Vorwürfen geäußert.

(SID)

