Tennis

Novak Djokovic verzichtet womöglich auf Olympia: Boris Becker hat eine klare Meinung

Novak Djokovic steht vor einer schwierigen Entscheidung. Der Serbe könnte erstmals alle Grand Slams in einem Jahr gewinnen. Zuletzt deutete Djokovic daher an, darüber nachzudenken, nicht an Olympia in Tokio teilzunehmen. Eurosport-Experte Boris Becker hat dazu eine klare Meinung und erklärt auch, welche Gründe für eine Nicht-Teilnahme des Weltranglistenersten sprechen.

00:03:29, vor 8 Stunden