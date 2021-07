"Sie sind die Besten, das Turnier ist lang und es kann viel passieren", wird der 34-Jährige von "Tennismajors.com" zitiert.

Er selbst geht mit einem klaren Ziel ins Turnier. "Ich bin Einzelsportler, wir spielen selten als Team. Deshalb bin ich dankbar, dass wir den ATP Cup und den Davis Cup gewinnen konnten. Jetzt fehlt mir nur noch olympisches Gold. Ich habe große Ziele für Tokio. Es ist kein Geheimnis, dass ich Gold gewinnen möchte", meinte Djokovic.

Bereits zum vierten Mal nimmt der Weltranglistenerste an Olympischen Spielen teil. Gold fehlt ihm aber noch.

In Peking 2008 gewann Djokovic im Einzel Bronze. In London 2012 verlor der Serbe das kleine Finale um die Bronzemedaille. 2016 in Rio war im Einzel sogar schon in der ersten Runde Schluss.

Novak Djokovic hat "Extra-Portion Selbstbewusstsein"

Daher weiß Djokovic genau, was ihn erwartet: "Bei Olympia sind der Druck, die Erwartungen und Gefühle speziell. Im Vergleich zu anderen Turnieren ist alles anders. Ich habe das schon in der Vergangenheit erlebt. Daher versuche ich Olympia wie alle anderen Turniere zu behandeln. Dann kann ich mich auf mein Ziel fokussieren."

Er habe eine "gute Vorbereitung" gehabt, erklärte der 34-Jährige, der die einmalige Chance hat, in diesem Jahr den Golden Slam, also alle Grand Slams sowie Olympia, zu gewinnen.

Bei den Australian Open, French Open und in Wimbledon siegte Djokovic bereits. "Ich habe zuletzt viele Matches gewonnen, daher habe ich eine Extra-Portion Selbstbewusstsein und einen Energieschub", erklärte die Nummer eins. Zudem sei es "die größte Ehre und ein Privileg", sein Land bei Olympia zu vertreten.

"Es ist ein einzigartiges Gefühl. Im Dorf verbringen die besten Sportler der Welt ihre Zeit, wir essen und schlafen unter demselben Dach. Es ist eine wertvolle Erfahrung, die mich in meiner Karriere weitergebracht hat", verriet Djokovic abschließend. Zum Auftakt trifft der 20-malige Grand-Slam-Sieger auf den Bolivianer Hugo Dellien (Nr. 139).

