Die Tennisprofis aus Coburg und Frankfurt/Main schlugen in der ersten Runde das argentinische Duo Facundo Bagnis/Diego Schwartzman völlig verdient und ungefährdet in genau einer Stunde glatt in zwei Sätzen 6:2, 6:1.

Nächste Gegner sind der zweimalige Einzel-Olympiasieger Andy Murray und Joe Salisbury (Großbritannien), die die an Position zwei gesetzten Franzosen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut überraschend deutlich mit 6:3, 6:2 ausschalteten.

"Salisbury/Murray ist eine neue Paarung. Wir kennen jeden Spieler individuell, aber nicht als Team", sagte Krawietz, betonte jedoch: "Jeder ist schlagbar. Wir müssen unsere Leistung abrufen, dann ist vieles drin."

Krawietz muss derzeit auf seinen etatmäßigen Partner Andreas Mies verzichten, der nach einer Knie-OP ausfällt. Mit dem Kölner hatte Krawietz 2019 und 2020 bei den French Open triumphiert.

Zverev und Struff treffen in der nächsten Runde auf Alexander Bublik/Andrej Golubew (Kasachstan) oder Jeremy Chardy/Gael Monfils (Frankreich).

