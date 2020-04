Ons Jabeur hat sich im Legenden-Vodcast bei Eurosport zur aktuellen Lage im Tennis geäußert. Im Gespräch mit den Eurosport-Experten Boris Becker und Mats Wilander sowie ATP-Profi Noah Rubin erklärte die Australian-Open-Viertelfinalistin: "Es ist keine gute Idee, die Saison in diesem Jahr wieder zu starten." Die Tunesierin wartete aber auch mit einem Vorschlag auf, wie dennoch gespielt werden kann.

Jabeur sieht infolge des Coronavirus' die Gefahr, dass viele Profis in finanzielle Not geraten. "Daher bin ich dafür, mit ein paar Team-Wettbewerben zu starten. So könnten die Spielerinnen und Spieler zumindest wieder Geld verdienen", erläuterte die 25-Jährige.

Für einen Neustart der Tour sei die Zeit in diesem Jahr aber wahrscheinlich noch nicht reif und auch in puncto Fairness sieht Jabeur Probleme.

Tennis "Ich habe das Recht dazu": Djokovic setzt sich nach heftiger Kritik zur Wehr VOR 6 MINUTEN

"Aus meiner Sicht wäre es am besten, im März 2021 mit dem Event von Indian Wells wieder einzusteigen. Also an dem Punkt, an dem wir die Saison in diesem Jahr abbrechen mussten. Das wäre fair im Hinblick auf die Veranstalter, die Grand-Slam-Turniere und die Punkte für die Weltrangliste", so Jabeur.

Das würde allerdings bedeuten, dass die Australian Open in der kommenden Spielzeit ausfallen. Ein durchaus gewagter Vorschlag der Weltranglisten-39.

Wie Boris Becker darauf reagiert, seht Ihr ab Donnerstagabend im Tennis-Vodcast auf Eurosport.de

Play Icon WATCH "Wir sind in Schwierigkeiten": Becker fragt bei Tennisprofis mit Existenzängsten nach 00:03:20

Play Icon WATCH Wie mit Gummi-Armen! Medvedev mit dem Schlag des Turniers 00:04:07

Tennis Große Zustimmung: Federer macht revolutionären Vorschlag zur Tennis-Zukunft VOR 7 MINUTEN