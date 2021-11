Die Vorwürfe waren klar und unmissverständlich. Peng Shuai, 35, machte am 2. November auf dem in China so beliebten Microblogging-Dienst "Weibo" eine Affäre mit einem älteren Mann öffentlich. Das Problem: Bei dem Mann, Zhang Gaoli, handelt es sich um den ehemaligen Vizepremier (2013-2018) des Landes.

Peng erklärte in dem Post, vor sieben Jahren erstmals Sex mit dem ehemaligen Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros Chinas gehabt und danach Gefühle für Zhang entwickelt zu haben.

Vor drei Jahren jedoch soll sie Zhang nach einer Partie Tennis in seinem Haus in Peking zum Sex gezwungen haben. "Ich war an diesem Nachmittag so voller Angst, ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas passieren könnte", schilderte die Tennisspielerin. Peng schrieb jedoch auch, dass sie keinerlei Beweise für ihre Anschuldigungen habe.

Die Ausführungen der Tennisspieler passen zur seit 2018 auch in China immer lauter werdenden #MeToo-Bewegung, in der bereits mehrere Fälle, unter anderem aus den Bereichen der Wirtschaft und Wissenschaft, ans Licht gebracht worden - jedoch waren bis dato noch keine Politiker betroffen.

Peng Shuai vermisst - Chris Evert und Co. in Sorge

Zhang ist zwar seit 2018 im Ruhestand und lebt mittlerweile zurückgezogen. Dennoch wurden Pengs Äußerungen auf "Weibo" rund eine halbe Stunde nachdem sie erhoben wurden, schon wieder gelöscht - und mit ihnen gleich alle Inhalte, die Peng jemals auf "Weibo" veröffentlicht hatte. Dass der Microblogging-Dienst in China von Staatsorganen gelesen und Inhalte immer wieder zensiert werden, ist bekannt.

Das Problem: Seit diesem Posting hat die Tennis-Welt nichts mehr von Peng gehört. Und ist deshalb in Sorge. "Diese Vorwürfe sind sehr verstörend", twitterte Tennis-Legende Chris Evert am Sonntag: "Ich kenne Peng, seit sie 14 ist; wir sollten alle besorgt sein; das ist ernst, wo ist sie? Ist sie in Sicherheit? Für jede Information wären wir dankbar."

WTA-Boss äußert sich klar

Am Sonntag meldete sich dann auch die Damen-Tour WTA zu Wort. Deren Vorsitzender Steve Simon sagte den "New York Times" , ihm sei von mehreren Stellen, "darunter der chinesische Tennis-Verband, versichert worden, dass sie in Sicherheit ist und sie keiner physischen Bedrohung ausgesetzt ist".

In einem Statement forderte die WTA dennoch eine "vollständige, faire und transparente" Untersuchung und "das Ende der Zensur" in Bezug auf Peng.

"Die jüngsten Ereignisse in China, die die WTA-Spielerin Peng Shuai betreffen, sind sehr besorgniserregend. Wir erwarten, dass diese Angelegenheit ordnungsgemäß behandelt wird", teilte Simon in einer Erklärung mit: "Peng Shuai und alle Frauen verdienen es, gehört und nicht zensiert zu werden. Ihre Anschuldigung über das Verhalten einer ehemaligen chinesischen Führungsfigur muss mit größter Ernsthaftigkeit behandelt werden."

WTA expandiert in China

Simon lobte Peng für ihre "bemerkenswerte Courage und Kraft". Sie sei ein Beispiel für andere Frauen, gegen Ungerechtigkeit einzutreten. Die absolute Priorität der WTA sei es, für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Spielerinnen einzutreten: "Wir sprechen das aus, damit Gerechtigkeit geübt werden kann."

Peng Shuai war mal die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste Fotocredit: SID

Für die WTA ist ein Konfrontationskurs mit China durchaus heikel, hatte sich die Damen-Tour in der vergangenen Dekade doch stark Richtung Fernost orientiert und dort viele Gelder akquiriert. 2019 fanden neun WTA-Turniere in China statt, inklusive der Tour-Finals mit einem Gesamt-Preisgeld von 30,4 Millionen Dollar.

Die WTA erklärte zudem, dass die Finals von 2022 bis 2030 wieder in Shenzhen stattfinden sollen, so es denn die Coronalage zulässt.

Die Wahrheit gehört ans Licht

"Ich denke, jeder versteht, was hier auf vielen verschiedenen Ebenen auf dem Spiel steht", sagte Simon deshalb auch im Gespräch mit den "New York Times" am Sonntag. Dennoch gäbe es keine zwei Meinungen darüber, dass die Wahrheit ans Licht gehöre.

Peng ist die frühere Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste und damit die erste Chinesin, die überhaupt jemals an der Spitze eines Tennis-Rankings stand.

Sie hat 23 Doppel-Titel gewonnen, darunter Wimbledon (2013) und die French Open (2014). Im Einzel stand sie 2014 bei den US Open im Halbfinale und wurde als höchstes auf Rang 14 geführt.

