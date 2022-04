Auslöser des Disputs war die Weigerung des Schiedsrichters, beim Stand von 4:4 und 40:40 im dritten Satz den Ballabdruck im Sand nach einem Aufschlag von Dalma Galfis zu überprüfen. Im weiteren Spielverlauf verlor Marcinko ihren Rhythmus und letztlich auch die Partie.

Es war die erste Niederlage für die junge Kroatin in dieser Saison, die als Toptalent gilt und im Ranking der Juniorinnen auf Platz eins steht.

Ad

Marcinko hatte zuvor die Juniorinnen-Konkurrenz bei den Australian Open sowie die beiden ITF-Wettbewerbe im türkischen Antalya für sich entschieden. Letztere gehören ebenso wie das Turnier in Oeiras zur ITF Women’s World Tennis Tour, der dritthöchsten Serie nach der WTA Tour und der WTA Challenger Tour.

Tennis Comeback-Scherz? Darum ist Serenas Aussage ernst zu nehmen VOR 6 STUNDEN

Die Szene nach dem Aufschlag aber hatte Marcinkos nicht vergessen.

"Bist du stolz auf dich? Sie ist 16 Jahre alt und du betrügst sie", herrschte er den Referee an. Der sei ein "schlechterer Schiedsrichter als bei den Junioren. Das ist ihr erstes 80.000-Dollar-Turnier und sie wird ausgeraubt. Was soll ich ihr sagen? Ich will eine Entschuldigung." Mithilfe von Supervisor Marco Romao beruhigte sich die Situation langsam wieder.

Dalma Galfi trifft indes im Viertelfinale auf Anna Blinkova aus Russland. Die Ungarin, derzeit an Position 97 der WTA-Weltrangliste notiert, gehört zu den Favoritinnen in Oeiras. Die drei deutschen Teilnehmerinnen Anna-Lena Friedsam, Nastasja Schunk und Katharina Gerlach sind bereits ausgeschieden.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kampf um Platz eins der Weltrangliste: So eng wird es für Djokovic

Bencic nicht zu bremsen: Olympiasiegerin schlägt Keys

Tennis Trügerische Führung - warum es für Djokovic bald wieder eng werden kann VOR 7 STUNDEN