Es ist sehr wahrscheinlich, dass Rafael Nadal auch nach seiner aktiven Karriere der Tennistour langfristig erhalten bleibt.

Der Weltranglisten-Zweite hat erst vor wenigen Wochen in Kuwait eine weitere Tennis-Akademie aufgemacht und sagte bei der Eröffnung gegenüber "Dubai Eye", dass er sich eine Karriere als Tennistrainer durchaus vorstellen könne:

" Ich will auch in Zukunft für die Tennis-Welt da sein. Tennis ist ein wichtiger Teil meines Lebens, also schauen wir, was passiert. Sag niemals nie. "

Neben der Akademie in seiner mallorquinischen Heimat und der Tennisschule in Kuwait unterhält der Superstar bereits weitere Akademien in Griechenland und Mexiko. Doch Nadal plant mit weiteren Standorten. "Hoffentlich bleibt die Akademie in Kuwait nicht die letzte", so der 33-Jährige.

Nadal will sein Wissen weitergeben

Es gehe aber nicht nur um den Sport, betonte Nadal:

" Ich will den Kids helfen zu verstehen, dass der Sport ein guter Weg ist, ein besserer Mensch zu werden. "

Der 19-fache Grand-Slam-Turniersieger fungiert selbst zwar noch nicht als Coach, erklärte aber: "Ich gebe den Kindern in der Akademie gerne Tipps. Auch den jungen Spielern auf der Tour."

Toni Nadal, Carlos Moya und Rafael NadalGetty Images

Er sei "schon so viele Jahre in diesem Sport aktiv und kann vieles weitergeben, dass die jungen Generationen noch nicht kennen. Ich denke, ich kann in Zukunft hilfreich sein."

Es ist also gut vorstellbar, dass Nadal nach seiner Karriere als Trainer arbeiten wird. Auch sein aktueller Coach, Carlos Moya, ist der Meinung, dass der Ausnahmespieler seinem Sport treu bleibt. Der Trainer erklärte gegenüber "Las Provincias":

" Es ist für mich klar, dass er mit dem Sport in Verbindung bleiben wird. Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht als Politiker. "

Das könnte dich auch interessieren: Sechs Wochen keine Turniere wegen Corona? Tennis-Sport vor dem Stillstand