Beim Golfturnier auf Mallorca nahmen 60 Spieler teil, davon waren offenbar 23 Profis sowie 37 Amateure. Nadal beendete das dreitägige Turnier auf dem sechsten Platz und brauchte bei 54 Löchern insgesamt 225 Schläge (+9). Nach zwei 74er-Runden auf dem Platz in Llucmajor beendete der 34-Jährige das Turnier mit einer 77 - das waren zehn Schläge mehr als der Sieger Sebastian Garcia.

Schon zuvor konnte der 20-malige Grand-Slam-Sieger auf dem Platz überzeugen. Während der Corona-Pause im Sommer nahm er ebenfalls an einem Turnier teil und verpasste den Sieg nur knapp. Auf der Finalrunde lag Nadal zeitweise in Führung, am Ende reichte es zu Platz vier.