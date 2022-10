Seitdem der 22-fache Grand-Slam-Champion seinen langjährigen Wegbegleiter Roger Federer, mit dem er im September im Rahmen des Laver Cups ein letztes Doppelmatch bestritt , in den Ruhestand verabschiedet hatte, blieb Nadal der großen Tennis-Bühne fern.

Dies lag allerdings nicht nur an seiner Bauchmuskelverletzung, an der er seit des Rasen-Klassikers in Wimbledon laborierte, sondern hatte auch durchaus erfreuliche Gründe: Der 36-jährige Spanier und seine Frau Maria Francisca Perelló wurden Eltern. Anfang Oktober brachte Perelló auf Palma de Mallorca einen Jungen namens Rafael zur Welt.

Nun aber steht Nadal unmittelbar vor der Rückkehr auf die ATP-Tour, wie sein Trainer Carlos Moyá gegenüber dem spanischen Fernsehsender "IB3" bestätigte. Demnach wird der Mallorquiner sein Comeback beim Masters in Paris-Bercy (31. Oktober bis 6. November) feiern, ehe er bei den ATP Finals in Turin (13. November bis 20. November) einen neuen Anlauf startet, um endlich den lang ersehnten Premierentitel beim abschließenden Saisonhighlight zu holen.

"Er hat es nicht geschafft, zu gewinnen, aber er hat gute Ergebnisse erzielt und war mehrmals nahe dran. Wir haben immer die Hoffnung, weil Rafael überall konkurrenzfähig ist“, zeigte sich Moyá optimistisch.

