Seit seinem Viertelfinal-Aus gegen den Polen Hubert Hurkacz im Juli 2021 in Wimbledon bestritt Federer kein Match mehr.

Eine Operation an seinem rechten Knie - die dritte seit 2020 - warf den Routinier schließlich völlig zurück.

Ad

Doch Schritt für Schritt nähert sich Federer nun wieder der ATP Tour an. Im September will der 20-malige Grand-Slam-Champion an der Seite von Rafael Nadal beim Laver Cup (23. - 25. September) angreifen, wenige Wochen später bei seinem Heimturnier in Basel an den Start gehen (24. - 30. Oktober).

French Open French Open oder Champions League? Nadals besonderes "Dilemma" VOR 4 STUNDEN

"Ich fühle mich wie ein Rennpferd, das in seiner Box scharrt und losrasen will", unterstrich er seinen unbändigen Willen. "Ich freue mich drauf, dass ich wieder nach dem strengen Trainingstag abends heimkomme und komplett erschöpft bin."

Federer fühlt sich von Nadal inspiriert

Während Federer dem Court in den vergangenen Monaten fernbleiben musste, zog in Nadal sein ewiger Rivale in Sachen Grand-Slam-Titel vorbei. Mit einer eindrucksvollen Darbietung bei den Australien Open eroberte der Spanier Titel Nummer 21 und thront damit über Federer und Novak Djokovic.

Federer sieht darin kein Problem, vielmehr fühlt sich Federer von den Erfolgen seines Kontrahenten inspiriert.

"Es ist unheimlich inspirierend, wenn sich jemand derart von gesundheitlichen Problemen zurückkämpft. Rafa und ich telefonieren von Zeit zu Zeit, wir reden viel miteinander", gab Federer einen Einblick. "Ich habe mich wirklich für ihn gefreut."

Das könnte Dich auch interessieren:French Open oder Champions League? Nadals besonderes "Dilemma"

Mischa Zverev exklusiv: Alex Zverev nicht einverstanden mit Alcaraz als Favorit

French Open Ansetzungen Sonntag (1. Tag): Zverev, Thiem und Alcaraz gefordert VOR 6 STUNDEN