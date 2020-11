Roger Federer vermisst London. "Zum Mond fliegen" würde er, um bei den ATP Finals aufzuschlagen, sagte der Schweizer Tennis-Maestro. Die Szenerie in der o2-Arena, auf deren Dach einst James Bond landete und die so "dunkel wie ein Nachtklub" sei, verströme stets Besonderes.

Ausbauen kann er diese in diesem vertrackten Jahr 2020 nicht, trotz Qualifikation musste der 20-malige Grand-Slam-Champion wegen der Folgen seiner Knie-Operation absagen. Seit den Australian Open im Frühjahr konnte er seiner Arbeit nicht mehr nachgehen, doch das soll sich bald wieder ändern.

Aktuell kann Federer nur tatenlos verfolgen, wie Novak Djokovic Jagd auf seine Bestmarken macht. Der Weltranglistenerste aus Serbien hat es auf historische Höchstwerte abgesehen - und will in London endlich im fünften Anlauf mit Federer gleichziehen. Anschließend plant Djokovic im kommenden Jahr, Federers Topwert von 310 Wochen an der Spitze des ATP-Rankings zu übertreffen und auch bei den Grand-Slam-Triumphen aufzuholen. Federer und Rafael Nadal haben 20 Siege bei den größten Tennisevents eingefahren, drei mehr als Djokovic.