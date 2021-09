Tsitsipas fügte hinzu: "Ich würde nicht sagen, dass Medvedevs Spiel langweilig ist, aber ich würde sagen, es ist eindimensional."

Doch obwohl die Nummer drei der Welt die Spielweise des Russen in gewisser Weise kritisierte, ist er der Meinung, dass Medvedev im Moment "der beste Spieler" sei.

Tsitsipas selbst zählt sich auch zur absoluten Weltspitze: "Ich betrachte mich selbst als einen der Besten, ich muss es aber auch auf dem Court beweisen."

Denn bei den letzten zwei Grand-Slam-Turnieren musste der Weltranglistendritte Enttäuschungen hinnehmen: In Wimbledon schied der 23-Jährige bereits in der ersten Runde aus, bei den US Open scheiterte er in der dritten Runde am 18-jährigen Spanier Carlos Alcaraz.

