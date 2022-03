Tennis

Elina Svitolina berichtet unter Tränen beim WTA-Turnier in Monterrey: "Bin auf einer Mission für mein Land"

Die Ukrainerin Elina Svitolina kündigt nach dem Sieg gegen die Russin Anastasia Potapova beim WTA-Turnier in Monterrey an, ihr gesamtes Preisgeld an das ukrainische Militär zu spenden. Sie spricht darüber, wie schwer es für sie war und betont sichtlich emotional: "Ich war auf einer Mission für mein Land." Die ukrainische Heimat von Svitolina wurde vergangene Woche von Russland angegriffen.

00:00:51, vor einer Stunde