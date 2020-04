Wenn er den Schläger in der Hand hielt, Match um Match spielte, waren ihm die Traurigkeit und der innere Schmerz in den vergangenen zwei Jahren nicht anzumerken. Ab und zu schickt er einen Gruß gen Himmel. Zu seinen Eltern.

Beide verstarben innerhalb der vergangenen zwei Jahre, wie Roberto Bautista Agut in einem emotionalen Instagram-Post und gegenüber dem Online-Magazin "Behind the Racket" erklärte.

Seine Mutter sei 2018 völlig überraschend verstorben. "Sie war sehr jung, erst 52 Jahre alt, aber sie hatte viel Stress durch die Betreuung meines Vaters", erzählte der 31-Jährige. Sein Vater war seit einem Unfall im Jahr 2016 ein Pflegefall und vom Hals abwärts gelähmt.

Trotz der Extremsituation spielte Bautista Agut Junior weiter Tennis - und sogar besser denn je zuvor. In Wimbledon erreichte er das Halbfinale und kämpfte sich auf Platz neun in der Weltrangliste.

Trotz Schicksalsschläge: Bautista Agut spielt bestes Tennis

Der aktuelle Weltranglisten-Zwölfte spielte für seine Mutter, die ihn stets auf seinem Karriereweg unterstützt hatte. Auch sein Vater war dafür, dass er weitermacht.

" Meine Eltern wollten, dass ich meine Träume in jeder Situation verwirklichen kann. Ich spielte weiter und kämpfte härter als je zuvor. Während dieser schrecklichen Zeit spielte ich teilweise mein bestes Tennis. "

Für Bautista Agut kam es mit dem Tod des Vaters im November 2019 noch schlimmer. "Ich hatte das Glück, seine letzten Minuten miterleben zu können", sagt der Tennis-Profi heute.

"Was er gemacht hat, ist fast unmenschlich"

Nur drei Tage später spielte er im Davis Cup und legte mit seinem Auftaktsieg gegen Félix Augier-Aliassime den Grundstein für den Turniersieg im Finale gegen Kanada. "Was er gemacht hat, ist fast unmenschlich. Mir fehlen die Worte. Er wird für den Rest meines Lebens ein Beispiel für grenzenloses Engagement sein", würdigte Teamkollege Rafael Nadal den Einsatz Bautista Aguts.

Trotz aller Trauer und allem Schmerz schloss der Tennis-Star das Jahr mit einem schönen Erlebnis ab: Er heiratete seine Freundin Ana.

